壬生町の医科大学と宇都宮市に本社を置く医療機器製造販売会社は１０日、医療分野での地域貢献を目的に包括連携協定を結びました。 包括連携協定を結んだのは、壬生町の獨協医科大学と宇都宮市に本社を置く医療機器製造販売のマニーです。 締結式では獨協医科大学の吉田謙一郎学長と、マニーの渡部眞也社長が協定書を取り交わしました。 協定は地域社会の発展と人材育成、それに医療の発展に寄与することを目的とし