日本時間5月5日に行われたプロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥のラスベガス決戦の相手、同級WBA2位・WBC5位のラモン・カルデナスが、その井上戦以来の再起戦に臨むことが明らかになった。『THE RING』によるとカルデナスの再起戦は同12月20日に行われる「PRO BOX TV」興行のメインイベントに組まれ、IBO世界同級元王者のエリック・ロブレスと対戦する。試合はYouTubeで配信される。カルデナスは今夏、再起