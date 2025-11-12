高知市の男（24）が業務上横領の疑いで、きょう（12日）逮捕されました。 警察によりますと、男は高松市のインテリア商材卸売会社で、取引先の商品の受注や集金などの業務に従事していましたが、7月15日、丸亀市内の取引先で、インテリア商材の商品代金、約73万を集金したあと、自分で使うために横領した疑いです。 調べに対して、男は逮捕容疑の認否を留保しているということです。