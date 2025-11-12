山形市によりますと、12日午前7時46分ごろ、山形市蔵王上野地内の山林でクマ1頭が目撃されたということです。 【画像】クマ目撃場所 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■11日～12日のクマ目撃情報（山形市） 11月12日（水曜）午前7時46分頃蔵王上野地内の山林にてクマ1頭を目撃11月11日（火曜）午後3時20分頃大字妙見寺地内（妙見寺児童遊園内）にてクマのような動物1頭を目撃11月11日（火曜）