米沢市によりますと、12日午前7時20分ごろ、米沢市舘山矢子町地内でクマ1頭が目撃されました。体長はおよそ80センチメートルです。 【写真を見る】国道近くでクマ目撃米沢市舘山矢子町市が注意呼びかけ（山形） 人への被害はないということです。 市は、付近を通過する際は注意するよう呼びかけています。