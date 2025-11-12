【超合金 アストロボット ＆ デュアルスピーダー】 予約開始：11月13日 2026年6月 発売予定 価格：29,700円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「超合金 アストロボット ＆ デュアルスピーダー」を2026年6月に発売する。11月13日より予約を開始する予定で、価格は29,700円。 本製品は、プレイステーション 5用アクションゲ&#