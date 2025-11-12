米大リーグのＧＭ会議が１１日（日本時間１２日）、米ネバダ州ラスベガスで開幕し、ドジャースのＢ・ゴームズＧＭがメディア対応した。今オフはヤクルト・村上宗隆内野手（２５）巨人・岡本和真内野手（２９）、西武・今井達也投手（２７）らがポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指すなど、日本からのＦＡ市場が豊作だ。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）と日本人トリオを擁し