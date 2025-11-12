政府は12日、シリアのシャラア暫定大統領に対する資産凍結などの制裁措置を解除すると発表した。国連安全保障理事会がシャラア氏を制裁リストから除外する決議を採択したことを受けた対応。アサド政権崩壊後、日本政府は国際社会と足並みをそろえ、対シリア制裁の解除を進めている。