高市総理は12日、参議院・予算委員会に出席し、自民党の派閥の裏金問題に関与した佐藤官房副長官の登用を見直す考えがないかを問われ、「一度任命したものを白紙にするつもりはない」と拒否しました。立憲民主党蓮舫 参院議員「不記載議員を登用された。とりわけ、選挙を経ていない佐藤官房副長官をなぜ任用したんでしょうか。この人事、一旦白紙にしませんか」高市総理「一度任命したものを白紙にするつもりはございません