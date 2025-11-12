俳優の谷原章介が１２日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。肺炎で亡くなった俳優の仲代達矢さんを悼んだ。谷原は「ボク、２７年ほど前までに共演させていただいたことがありまして。ちょうど奥さまの（宮崎）恭子さんの亡くされた後で、しばらくお仕事されてなかった後の復帰作だったんですけど。あの仲代さんとご一緒できるというんですごく緊張して、気負って現場に