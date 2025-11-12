俳優ソン・ジェリムさんが、突然この世を去ってから1年が経った。【関連】ソン・ジェリムさん、生前に“日本ファン”に苦しめられていた？ソン・ジェリムさんは2024年11月12日12時30分ごろ、ソウル市城東（ソンドン）区の自宅で亡くなっているのが発見された。享年39歳だった。警察によると、現場からA4用紙2枚分のメッセージが見つかったという。また、ソン・ジェリムさんは生前、自身のSNSに「長い旅の始まり」という言葉を残し