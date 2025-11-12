【学園アイドルマスター まちぼうけ2】 2026年2月下旬頃 発送予定 11月11日 予約受付開始 価格：1回400円 バンダイは「学園アイドルマスター まちぼうけ2」を2026年2月下旬頃に発売する。価格は1回400円。11月11日から予約受付を開始している。 本製品は「学園アイドルマスター」に登場するアイドル候補生「葛城リーリヤ」、「紫雲清夏