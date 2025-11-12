「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日系）の第4話が、11日に放送された。本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマン（大泉洋）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う姿を描く完全オリジナルのSFラブロマンス。脚本は野木亜紀子氏。文太（大泉）たちが飲んでいる、エスパーを発現させるための“Eカプセル”を、風邪薬と間違えて、四季（宮崎あおい）が飲んでしまった。文太は四季がエスパーになってしまう