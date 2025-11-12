世は空前の投資ブーム。政府も「貯蓄から投資へ」と国民に投資を推奨しており、世間ではさまざまな投資話が飛び交っています。もちろん投資にはリスクがつきもので、損失を被ったとしても受け入れるべき側面があるでしょう。しかし、それが「投資詐欺」となれば話はまったく変わってきます。今回は、詐欺、悪質商法の被害救済に注力する市川巧弁護士が、実際にあった悪質な投資詐欺の手口について解説します。旧友から持ち掛けられ