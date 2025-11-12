パドレスのA.J.プレラー編成本部長が11日（日本時間12日）、米国ネバダ州ラスベガスで開催されているGM会議に出席。今オフに右肘のじん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、27年シーズンでの復帰を目指すダルビッシュ有投手（39）の現状を語り、新戦力の“スカウト”としての期待も口にした。計算できる先発投手が1人、来季の陣容からはいなくなることになる。ダルビッシュ離脱の影響について「もちろん、マイケル・キ