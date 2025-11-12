１２日午前６時１５分頃、岩手県八幡平市野駄で、犬の散歩中だった男性（４７）が、自宅前の路上でクマに頭や腕を引っかかれ、病院に搬送された。命に別条はないという。県警岩手署によると、男性は親子とみられるクマ２頭と出くわし、親グマに襲われたという。現場は住宅が点在する山あいの地域。２頭は男性を襲った後に逃げており、同署が周辺の住民に注意を呼びかけている。