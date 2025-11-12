11日の昼前、秋田市で飼い犬がクマに連れ去られる被害がありました。クマに襲われる様子を、飼い主が目撃したということです。秋田東警察署の調べによりますと、11日午前11時15分ごろ、秋田市下北手寒川字新山の70代の女性が自宅にいた際、外から飼い犬の鳴き声が聞こえました。女性が外を見たところ、体長約1.2メートルのクマ1頭が飼っていたメスの柴犬を襲い、犬小屋ごと引きずっていたということです。その後、山林に近い