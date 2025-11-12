11日朝、秋田市添川でニワトリ小屋のニワトリが食い荒らされているのが見つかりました。クマによる被害とみられます。秋田東警察署の調べによりますと11日、60代の男性が秋田市添川字添川沢のニワトリ小屋を確認したところ、飼育していたニワトリ8羽が食い荒らされているのを見つけました。近くにはクマのものとみられる足跡があり、10日午後4時ごろから11日午前6時半ごろまでの間に被害にあったとみられています。近くの店までは