11日朝、三重県鈴鹿市内の民家で火事があり焼け跡から女性の遺体が発見されました。この家に住む高齢の女性と連絡が取れていないということです。11日午前9時過ぎ、鈴鹿市の伊藤渡さんの木造2階建ての住宅から火が出ていると近くの住民から119番通報が相次ぎました。消防車6台が出動して消火にあたりましたが、木造2階建ての住宅をほぼ全焼して火は約2時間後に消し止められました。この火事で焼け跡の1階から女性の遺体が発見され