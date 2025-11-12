三重県四日市市では、より活気あるまちにしようと中心市街地の再開発を行っていて、森市長は中央通りの車線が南側へ集約されてから初めてとなる自動運転の実証実験を来月9日から実施することを明らかにしました。四日市市では居心地がよく歩きたくなる魅力的な街を目指し、中央通りの再開発を行っていて、道路の整備やバス乗り場の集約など2年後に工事が終了する予定です。11日に開かれた定例会見では、毎年行っている自動運転の実