より多くの人に税について関心をもってもらおうと11日、鳥羽水族館でオットセイが税の大切さをPRしました。国税庁では、今月11日から17日までの1週間を「税を考える週間」と定めていて、全国で税に関するさまざまな啓発活動を行っています。11日は伊勢税務署と鳥羽水族館が協力してオットセイのショーの中で税の大切さをPRしました。ショーでは、メスのミナミアフリカオットセイのサンちゃんがこの日のために約1カ月にわたって練習