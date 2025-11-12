自民党、日本維新の会が連立政権合意書に盛り込んだ「衆院議員定数の削減」が、両党間の火種になりつつある。自民が今国会で結論を出すことに慎重な姿勢に傾いているのに対し、定数削減を「連立の絶対条件」と主張してきた維新は関連法案の提出、採決を主張。譲る気配はない。両党は12日にも、関連法案の作成に向けた実務者協議を始める。11日の衆院予算委員会。比例代表に偏った定数削減を懸念する公明党議員がこの問題を質問