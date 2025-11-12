11月11日午後、静岡県富士宮市でトラックを運転中、自転車に衝突してけがをさせ、そのまま逃げた疑いで、57歳の男が逮捕されました。 過失運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、富士市伝法に住む会社員の男（57）です。警察によりますと、男は11日午後1時頃、富士宮市大中里の市道でトラックを運転中、自転車に乗っていた近くに住む工員の男性（63）にぶつかりけがをさせ、そのまま逃走した疑いが持たれています。 男性は