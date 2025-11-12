クマによる被害が深刻な秋田県内で、自衛隊による支援が始まって1週間。現場の隊員たちはどんな装備で活動しているのか、見えてきた成果と課題はなにか、そして今後の活動について、森圭介アナウンサーが小泉進次郎防衛大臣に聞きました。■クマと対峙するため…かなりの重装備森アナウンサー「クマ被害が過去最悪のペースで発生しています。クマ対策で自衛隊を派遣している防衛省のトップ、小泉進次郎大臣に11日、重装備の活動、