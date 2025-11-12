山口二郎教授が１２日までにＸに、高市早苗首相の「台湾有事」に関する国会答弁について投稿した。山口教授は「台湾有事答弁、『手の内明かす』政府内に危機感首相発言後退の背景」との報道を引用し、「軽率の極み。戦争のリアリティを知らない右派、タカ派の政治家の平和ボケを露呈」と指摘した。山口氏はまた別の投稿で「日本政府、中国に『存立危機』答弁の趣旨を説明『平和的解決を』」との報道を引用し、「台湾をめ