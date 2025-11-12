ラグビーリーグワン1部静岡の山谷拓志社長とLO大戸裕矢が12日、活動拠点の静岡県磐田市の市役所で草地博昭市長らに初優勝を誓った。昨季はプレーオフ初戦で敗れて5位となったが、リーグ戦を4位通過と最高成績を記録。山谷社長は「頂点を目指す位置に来ましたし、目指すタイミングが来ました」と力強い声を響かせ、大戸も「チーム内で競争があり、非常に良い状態です」と手応えを示した。12月14日にアウェーで横浜との初戦に