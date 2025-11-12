「大相撲九州場所・４日目」（１２日、福岡国際センター）前相撲が行われ、横綱のしこ名を継承したモンゴル出身の新弟子、旭富士（伊勢ケ浜）は関（境川）を寄り切った。前日の天昇山戦に続く白星を飾った。立ち合いで組み止め、１８５センチ、１５０キロの体格を生かして寄り進んだ。前相撲は５日目も行われる。神奈川・旭丘高から研修生となり、４年半を過ごしてデビュー。“史上最強の新弟子”と注目されるが、師匠の伊