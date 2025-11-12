【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日放送のFOXニュースのインタビューで、英公共放送BBCがトランプ氏の演説を恣意的に編集したとされる問題を巡り「そのような行為を許すわけにはいかない」と述べ、自身にはBBCを提訴する「義務」があると強調した。BBCは昨年10月の番組でトランプ氏が演説する場面について、同氏が2021年1月の米議会襲撃事件を扇動したと視聴者に印象付けるような編集をした。トランプ氏はインタビュー