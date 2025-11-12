茅ケ崎市役所（資料写真）茅ケ崎市保健所は１１日、管内の同市と寒川町にインフルエンザ流行発生警報を発令した。３〜９日の患者報告数が定点医療機関当たり３３・０人となり、警報の基準（３０人）を超えた。昨年は１２月１８日に発令した。