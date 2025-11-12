物価高の味方、豆苗の出番！鶏ささ身と焼きのり、にんにくを合わせて、歯ごたえと風味を楽しむ一皿に。火を使わずレンジで仕上げる、手軽・ヘルシー・節約の三拍子がそろった優秀副菜です。『豆苗とささ身ののりナムル』のレシピ材料（2人分）豆苗……1/2パック（正味50g） 鶏ささ身……1本（約60g） 焼きのり（全形）……1/2枚 塩……ひとつまみ 酒……小さじ1 〈A〉 にんにくのすりおろし……少々 塩……ひとつまみ ごま