１１日、技術エリアの試験場から発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征８号甲遥５」の機体。（海口＝新華社記者／陳凱姿）【新華社海口11月12日】中国海南省文昌市の海南商業宇宙発射場で11日、運搬ロケット「長征8号甲遥5」が発射エリアへの移動を終えた。適切なタイミングで打ち上げる。同ロケットは中国航天科技集団第1研究院が開発した「長征8号」の改良型で、モジュール化と新材料により、運搬能力が大幅に向上している。