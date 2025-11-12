タレントのでか美ちゃん(34)11日放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)に出演。推し活の中で問題となっている「最前管理」について解説した。「地下アイドルの子と仕事することがある」という自身は「“最前管理”っていうとにかく最前列で見ることに全てを懸けているグループ」を目にすることがあると言及。「最前管理」とは「例えば整理番号1番の子がライブハウスだったら1番に入って最前列の真