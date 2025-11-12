11日朝、鹿角市の果樹園で、リンゴ約360個が食い荒らされているのが見つかりました。クマによる食害とみられます。鹿角警察署の調べによりますと11日、80代の男性が鹿角市花輪字与力堂の果樹園を確認したところ、リンゴ約360個が食い荒らされているのを見つけました。果樹園の中にはクマのものとみられるフンがあり、10日午後4時半ごろから11日午前6時半ごろまでの間にクマに食い荒らされたとみられます。近くの家までは約60メ