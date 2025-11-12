ロシア外務省は１１日、日本のロシア研究者や外務省高官、読売新聞記者を含む報道関係者ら計３０人のロシア入国を無期限で禁止すると発表した。ウクライナ侵略を巡る日本の対露制裁への対抗措置としている。入国禁止の対象となったのは、北村俊博外務報道官や東大の小泉悠准教授、慶応大の廣瀬陽子教授ら。報道関係では、読売新聞の尾関航也・前欧州総局長ら記者３人のほか、日本経済新聞、朝日新聞、毎日新聞、共同通信、フジ