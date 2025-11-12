ガーディアンズのボート監督＝10月（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグの最優秀監督賞が11日に発表され、ア・リーグはガーディアンズのボート監督、ナ・リーグはブルワーズのマーフィー監督が選出された。ともに就任から2年連続での受賞となった。41歳のボート監督は、最大15.5ゲーム差を逆転してチームを2年連続の中地区優勝に導いた。66歳のマーフィー監督は若手中心のチームを率い、メジャー最高勝率で地区制覇を果