Snow Man岩本照（32）が12日、都内で「DOLCE＆GABBANA Holiday Season Celebration」に登壇した。岩本は、上下ブラックにまとめ、ゴールドのブローチやピアスをあしらった、全身約153万円相当の華やかなスタイルで登場。間もなく迎えるホリデイシーズンに欲しいものを問われると「プレセントにも良いなと思うのはキャンドル。いろんな種類があるし、これからの季節、夜とかにも付けて匂いを嗅いだりゆったり時間にも使える」と目を