11日夕方、秋田市添川で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。秋田東警察署の調べによりますと、11日午後6時ごろ、秋田市添川字蓬田の県道を秋田市仁別方向から秋田市旭川方向へ走っていた普通乗用車が、道路を横断してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の40代の男性にけがはありませんでした。クマのその後の行方はわかっていません。現場は、近くの民家まで約30メӦ