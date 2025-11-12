「重要な判断を迫られるたび、もう少し検討してからと先延ばしにしてしまう」「間違った決断をして責任を取るのが怖い」チームリーダーに昇進したものの、決断できずにメンバーの失望を恐れる37歳男性です。リーダーシップ不足を指摘され、追い詰められる相談者に、キャリアのプロが「決断力」を身につけるための本質的な覚悟を捧げます。※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部