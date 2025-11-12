【大陸某国製のノーブランド。勝手にチブソンと命名。】（神奈川県うに40代）お世話になります。1892の記事で掲載していただきました、大陸某国から送られてきたチャ◯ニーズ製の◯ブソン。略してチブソンと勝手に命名したEXです。無事にMODと調整が完了し、手元に戻ってきたので報告させていただきます。まず、ペグをゴトーのロックペグに換装。心臓部を本物のEMG(JHシグネイチャー)に。バッテリーボックスも増設しました。配