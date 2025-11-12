HAGANEが、初のゲームタイアップとなるNintendo Switch「CRAZY CHA!N-エルピスの鎖-」のテーマソング「Amour Chain」を本日配信リリースした。この曲は、ゲームの世界観をイメージしてSakuraが楽曲を書き下ろしたもので、Sakuraは、「タイトルはフランス語で「愛の鎖」です。物語の主人公17代目ジャンヌ・ダルクに沿うよう力強く頼もしい破天荒な女性をイメージして制作しました！ こちらはHAGANEが得意な激しいサウンドになってお