まるで斎藤雅樹（元巨人）みたいだ──。サイドハンドに近いスリークオーターから、右腕をしなやかに振るアングル。身長182センチ、体重84キロの投手らしいシルエット。かつて「ミスター完投」の異名を取り、通算180勝を挙げた巨人の元エースの姿が重なった。あとで知ったことだが、スライダーのように横滑りするウイニングショットを「カーブ」と自己申告する点も斎藤と共通していた。2026年のドラフト候補、近江の上田健介