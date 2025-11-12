タレントの南明奈（36）が12日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「衣装」と書き出した南。番組出演の際の衣装写真をアップした。ふんわりとしたミニ丈のワンピース姿や、シックなセットアップのスタイルを披露。「写真3枚目のセットアップ買っちゃった」とお気に入りのファッションだった事を伝えた。ファンからは「かわいすぎる」「変わらぬ飛び切り素敵な笑顔」「いつまでも可愛い」「変わらぬスタイ