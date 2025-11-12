身長192センチ、体重95キロのサウスポーが真上から叩き下ろす。この威容には、言葉では言い尽くせない魅力がある。川本晴大（はると）。大阪桐蔭に出現した、次なる逸材である。大阪桐蔭の192センチ左腕・川本晴大photo by Kikuchi Takahiro【来春の選抜をたぐり寄せる好投】今や190センチを超える投手は日本でも珍しくなくなったが、真上から投げ下ろす角度を持つ長身投手は希少だ。ましてや左投手ともなると、希少性はさ