現役時代に広島カープなどで人気を博し、引退後は解説者や指導者として活躍した高橋慶彦さんに、かつての思い出を語ってもらうインタビューの第２回。先輩との関係から、後輩への飛び蹴り事件まで、今回も楽しく語ってもらった（聞き手・上重聡さん）。上重聡（以下、上重）当時のカープのメンバーは、キャラクターが濃いですよね。高橋慶彦（以下、高橋）濃いだろう、どう見ても。上重山本浩二さん、衣笠祥雄さん、達川光男さん