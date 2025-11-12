モデル・タレントのアンミカと7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICの増子敦貴が12日、都内で行われた『BARNEYS NEW YORK HOLIDAY GIFT 2025』に出席。アンミカが、増子にギフト選びの極意を伝授した。【写真】増子敦貴も真剣な表情で聞き入る⋯ギフトの選び方を伝授するアンミカアンミカは「ギフトって『S・P・I・C・E』という言葉で覚えてほしい」とレクチャー。「Sがセンス、PはPパーソナル（あなただけのもの）、Iが