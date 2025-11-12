中国で、二つの同性愛者向け出会い系アプリがストアから姿を消し、ネット上のコンテンツに対する取り締まりの強化に懸念が出ている/Alamy香港/北京（CNN）中国で人気の同性愛者向け出会い系アプリの「Blued」と「Finka」の二つが、国内のアプリストアから姿を消した。LGBTQ＋（性的少数者）団体やオンラインコンテンツへの締め付けが一段と強まっているとの懸念が広がっている。両アプリは11日時点で、アップルがアプリを配信する