球団専属カメラマンが公開米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手と妻・真美子さんを捉えた貴重ショットに反響が広がっている。同僚のフレディ・フリーマン内野手の夫妻とともに写った微笑ましい夫妻の姿が、日本ファンの視線を奪った。3日（日本時間4日）にロサンゼルスで行われたワールドシリーズ連覇を祝うパレード中の一幕。同じ2階建てのバスに乗っていたフリーマンと妻チェルシーさんの隣には、大谷と真美子さんの姿もあ