【ぽこ あ ポケモン】 2026年3月5日 発売予定 価格：8,980円 ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」を2026年3月5日に発売する。価格は8,980円。 本作は、ポケモンとゲームフリーク、コーエーテクモゲームスが共同で企画開発する「ポケットモンスター」シリーズ初のスローラ