【モデルプレス＝2025/11/12】Snow Manの岩本照が11月12日、ドルチェ＆ガッバーナ銀座店にて開催された「DOLCE&GABBANA Holiday Season Celebration」に出席。ハプニングに咄嗟の対応を見せた。【写真】岩本照、鍛え抜いた背筋がすごい◆岩本照、ハプニングに紳士的な対応同イベントが開始すると、店内のパーテーションが倒れてくるハプニングが。岩本は咄嗟に駆け寄り、倒れるパーテーションを制止。近くにいた記者に「大丈夫