◇大相撲九州場所４日目（１２日、福岡国際センター）新弟子らによる前相撲２日目が行われ、第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身の旭富士（本名バトツェツェゲ・オチルサイハン、伊勢ケ浜）が初日から２連勝とした。１勝０敗同士の対戦となった関（境川）を立ち合いで受け止め、そのまま押し返して寄り切った。前相撲は５日目まで行われ、３勝すれば一番出世が決まる。旭富士は２０１８年に来日し、神奈川・旭丘高を卒